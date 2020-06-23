28 Сентября 2020
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Экономика В России
&quot;Сила Сибири&quot; (2019) | Фото: Газпром

"Газпром" определился с подрядчиком, который достроит "Силу Сибири"

Подрядчиком для строительства последнего участка газопровода "Сила Сибири" в Китай по решению "Газпрома" стал "Стройтранснефтегаз" (СТНГ), сообщает РБК. Стоимость контракта, по данным издания, около 160 млрд рублей.

Речь идет об участке длиной около 800 км между Ковыктинским месторождением в Иркутской области и Чаяндинским в Якутии. Предполагается, что Ковыктинское месторождение будет введено в эксплуатацию в конце 2022 года. Газ из Чаянды уже поставляется в Китай.

СТНГ вместе со "Стройгазконсалтингом" и "Стройгазмонтажом" составляют тройку главных подрядчиков российского экспортного монополиста. Они неоднократно получали крупнейшие подряды на строительство газопроводов без конкурсов.

"Стройтранснефтегаз" принадлежит Геннадию Тимченко и его партнерам. По данным СМИ, этот подрядчик в будущем может войти в структуру мегаподрядчика газовой монополии.

Напомним, ранее стало известно, что предположительные ошибки при разработке Чаяндинского месторождения в Якутии – одного из самых важных месторождений "Газпрома" – могут обернуться срывом 30-летнего контракта между Россией и Китаем и потерей более 1,5 трлн руб. Монополисту может не хватить объемов добычи газа на месторождении, чтобы заполнить газопровод "Сила Сибири", ввод в эксплуатацию которого состоялся в декабре прошлого года.

30-летний контракт между странами на поставку газа "Газпром" и китайская компания China National Petroleum Corporation (CNPC) заключили в 2014 году. В церемонии подписания приняли участие президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин. Стоимость поставок газа в Китай не раскрывалась, российская компания настаивает, что это коммерческая тайна. Сумма соглашения составила $400 млрд. Договор между странами предполагает поставку 38 млрд кубометров "голубого топлива" в год.

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"Газпром" определился с подрядчиком, который достроит "Силу Сибири"

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Теги: газпром, сила сибири, стройтранснефтегаз



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