ВШЭ, МГУ, МФТИ, УрФУ: Forbes составил рейтинг ста лучших российских вузов

Forbes составил рейтинг ста лучших российских вузов. Аналитики оценили такие параметры как качество образования, востребованность выпускников у работодателей, а также "фактор Forbes" – он отражает элитарность учебного заведения.

В итоговом списке первую строчку с 68,07 балла заняла Высшая школа экономики. МГУ отстает менее, чем на балл (67,55). А вот разрыв между вторым и третьим местом существенен – 14,51 балла. "Бронза" досталась Московскому физико-техническому институту (МФТИ).

Четвертая позиция у Уральского федерального университета (50,48 балла) – это самый высокий результат для нестоличного вуза.

Также в десятку лучших вошли МИФИ, МГТУ им. Баумана, Томский политехнический университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Российская экономическая школа.

А вот такие элитные заведения как СПбГУ, МГИМО, РУДН, РЭУ им. Плеханова – в топ-10 не попали.

Интересно, что первые четыре места не меняются даже в рейтинге отдельных параметров (качество образования, качество выпускников, фактор Forbes).