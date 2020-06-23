28 Сентября 2020
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Ямал, льготная ипотека, новостройка (2019) | Фото: yanao.ru

Руководство ДОМ.РФ озвучило, что тормозит жилищный рынок на Урале

В регионах Урала растёт спрос на ипотеку, об этом сказал на профильном совещании в полпредстве замгендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов, однако ряд проблем тормозит развитие рынка, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"С начала года её уже получили 44 тыс. семей.Объявлен конкурс по выкупу квартир на 899 млн руб. в Тюменской области, скоро по другим регионам Урала будет конкурс на 3,4 млрд руб. В Екатеринбурге в 2022 г. заселят выкупленный нами дом", - сказал Филиппов.

Озвучил он и проблемные моменты. Так, в Екатеринбурге в 2018 г. компания "Атомстройкомплекс" получила в результате конкурса участок площадью 26 га, но до сих пор не освоила его. А в Сосновском районе Челябинской области нужно завершить строительство крупной газораспределительной станции для резерва возведения жилья.

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Руководство ДОМ.РФ озвучило, что тормозит жилищный рынок на Урале

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Теги: ипотека, дом.рф



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