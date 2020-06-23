В столице Тывы запретили работу общественного транспорта – из-за вспышки коронавируса

В столице Тывы – 112-тысячном Кызыле – городские власти остановили работу общественного транспорта из-за быстрого роста новых случаев коронавируса.

"Каждый день выявляют 140-150 случаев инфицирования данной инфекцией. Эпидемиологи бьют тревогу – большинство случаев заражения от внутрисемейных, родственных контактов. Увеличивается количество тяжелых больных, в этом месяце уже есть человеческие потери", - говорится в сообщении администрации города.

С 23 июня до особого распоряжения ограничиваются пассажирские перевозки по городским и пригородным маршрутам, заявили в департаменте городского хозяйства Кызыла.

"К сожалению, многие из нас не соблюдают введенные запреты, предпочитают свободно перемещаться по городу без особой на то надобности. Причиной большинства случаев заболеваний, как отмечают эпидемиологи также является пренебрежение элементарными правилами гигиены, так и средствами индивидуальной защиты: обязательное ношение медицинских масок, перчаток, соблюдение социальной дистанции в общественных местах 1,5 метра", - отмечают власти города.