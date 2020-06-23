В Магнитогорске осудили бывших сотрудников центра помощи детям за хищение свыше 9,6 млн рублей

В Магнитогорске осудили пятерых бывших сотрудников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Апельсин", за хищение свыше 9,6 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Директор, заместитель директора, главный бухгалтер и два бухгалтера учреждения в период с 2007 по 2017 гг. похитили свыше 9,6 млн руб., принадлежащих администрации Магнитогорска. В частности, в учреждение фиктивно трудоустраивали работников, а их зарплату похищали. Директор учреждения присваивал премии сотрудников.

Также обвиняемые заключали с предпринимателями договоры на поставку различных предметов для нужд детей, вводя в заблуждение относительно своих намерений. Товар не поставлялся, а деньги возвращались в наличной форме якобы для иных нужд учреждения.

Суд приговорил бывшего директора, главного бухгалтера и бухгалтера к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 160 тыс. руб. каждой, бывшего бухгалтера – к 2 годам лишения свободы со штрафом 80 тыс. руб. Пятой соучастнице назначено наказание условно.

Кроме того, суд удовлетворил иск о возмещении ущерба на сумму свыше 6,8 млн руб.