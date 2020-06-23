Адвокат Ефремова опроверг сообщения о "хроническом алкоголизме" актера

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что актеру якобы поставили диагноз "хронический алкоголизм".

"Если бы у него был хронический, то он бы не играл и не был бы высокооплачиваемым актером", - заявил защитник в беседе с "360".

Адвокат считает, что подобная информация распространяется СМИ ради рейтинга или статуса.

О том, что Ефремову диагностировали хронический алкоголизм, сообщил телеграм-канал Mash. По его данным, полиция будет ходатайствовать о пожизненном лишении актера водительских прав.

Ранее сообщалось, что Ефремов, которому вменяют смерть в результате аварии Сергея Захарова, признан вменяемым.

Тем временем, директор театра "Современник" Игорь Попов сообщил, что вопрос о спектаклях, где играл Михаил Ефремов, будет решаться в новом сезоне, то есть осенью, пишет Regnum. Ранее в театре призвали не линчевать артиста.