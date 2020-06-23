Принятие поправок в Жилищный кодекс, касающихся эскроу-счетов, подстегнет спрос на ипотеку, - Якушев

На совещании в полпредстве президента в УрФО, посвящённом нацпроекту "Жильё и городская среда", озвучены данные о поданных заявках на субсидирование ипотечных кредитов. Федеральные власти рассчитывают на скорое принятие поправок в Жилищный кодекс, касающихся эскроу-счетов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В УрФО с начала года введено 1,6 млн "квадратов" жилья. Из пяти крупных застройщиков Урала два включены в список системообразующих.

"Если говорить о субсидировании ипотечных кредитов под 6,5%, взятых в регионах УрФО, - подано 4,4 тыс. заявок на 9,2 млрд руб. В "тюменской матрёшке" - 40% от УрФО", - сказал на профильном совещании замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

На спрос влияют поправки в Жилищный кодекс, касающиеся эскроу-счетов. Сегодня законопроект проходит первое чтение, второе запланировано на 8 июля, после чего он будет принят.

"Из-за отсутствия этих новшеств, мы не можем формировать госзаказ. Надеюсь, скоро этих проблем не будет", - сказал глава минстроя Владимир Якушев.

На совещании также были озвучены неутешительные данные по реализации в ряде регионов проекта "Формирование комфортной городской среды". Нулевое исполнение программы в 2020 году зафиксировано в Курганской, Тюменской областях, ЯНАО, на это указал замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.