Кокорин купил маску из крокодиловой кожи стоимостью около 30 тысяч рублей

Нападающий футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин выложил на своей странице в инстаграме фотографию в маске для лица, сделанной из натуральной крокодиловой кожи.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", такие маски делают на заказ в одном из элитных ателье Москвы. Футболист заказал себе специальную гравировку "К.9". При этом, по оценкам издания, в интернете такой аксессуар можно купить за 29, 5 тыс. руб.

В комментариях пользователь поинтересовался, удобно ли в такой маске дышать. 29-летний спортсмен ему ответил, что в ней есть "маленькие дырочки".

Добавим, что в первом матче Российской Премьер-лиги (РПЛ) после трёхмесячной паузы Кокорин отметился хет-триком. Это произошло во встрече против "Ростова" (10:1), на которую соперник вынужденно отправился играть футболистами 2001-2004 годов рождения.