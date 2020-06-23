28 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Медицинская маска (2020) | Фото: Накануне.RU

Количество зараженных коронавирусом свердловчан пошло на спад. За сутки зарегистрировано 182 новых случая

В Свердловской области зафиксировано 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Основное число заболевших пришлось на уральскую столицу - 121. Остальные являются жителями Алапаевского района, Арамильского и Артемовского городских округов, Байкаловского района, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кушвы, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Красноуфимска, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Полевского, Пышминского, Режевского, Североуральского и Туринского городских округов.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Свердловской области, всего в регионе зарегистрировано 11 тыс. 311 случаев заражения COVID-19. 93 из 118 пациентов, госпитализированных в тяжелом состоянии, находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях. 48 из них подключены к аппаратам ИВЛ. 737 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести.

Таким образом за последние сутки, в связи с выздоровлением, было выписано 406 человек. Зафиксировано четыре летальных исхода. Всего уральские врачи вылечили 5 тыс. 972 пациента, 75 - спасти не удалось.

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Количество зараженных коронавирусом свердловчан пошло на спад. За сутки зарегистрировано 182 новых случая

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Теги: коронавирус, заболевшие, летальный исход



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