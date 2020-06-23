Украина присоединилась к заявлению ООН о глобальном прекращении огня и убила своим огнем жителя ДНР

Украина присоединилась к подписантам заявления в поддержку призыва генсека ООН Антониу Гутерриша по поводу глабального прекращения огня во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщает представительство страны при ООН.

Читайте также: Украинские боевики уничтожили видеокамеры ОБСЕ на участке разведения сил в Петровском

Украина стала 170-м подписантом. В заявлении говорится, что распространение коронавируса глубоко повлияло на безопасность и права человека в мире.

"Мы выражаем глубокую обеспокоенность продолжением боевых действий в разных уголках мира, особенно в условиях глобального кризиса здравоохранения", - сказано в заявлении.

Очень символично и показательно, что накануне представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило: от огня украинских боевиков погиб мирный житель республики. 45-летний мужчина был убит украинскими террористами при обстреле Александровки, прилегающей с юго-запада к Донецку.

Украина присоединяется к ничего не значащим заявлениям о "глобальном прекращении огня", но упорно не желает подписывать документ о прекращении огня в Донбассе, продолжая убивая его мирных жителей. ДНР и ЛНР уже несколько месяцев пытаются убедить Украины подписать такой документ, однако та категорически отказывается.