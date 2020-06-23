Югра обновила антирекорд по числу заболевших коронавирусом

Опубликованы данные о суточном приросте числа больных коронавирусом в регионах "тюменской матрешки", сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Тюменской области количество больных выросло на 46 (до 2 тыс. 667), в Югре – на 319 (до 6 тыс.900), на Ямале – на 145 (до 4 тыс. 416).

Это очередной рекордный прирост для регионов большой Тюменской области за сутки и для Югры.

По данным оперштаба Югры, лабораторно подтвержден COVID-19 у двух ранее умерших пациентов. Это женщина 64 лет из Пыть-Яха и мужчина 83 лет из Нягани. Течение болезни у обоих пациентов было осложнено сопутствующими хроническими заболеваниями.

На Ямале скончались трое человек в новоуренгойской больнице: двое мужчин в возрасте 42, 54 лет и женщина в возрасте 75 лет. У всех пациентов была двухсторонняя пневмония, осложненная хроническими заболеваниями.

Всего с начала пандемии в Тюменской области умерли 16 пациентов с COVID-19, в Югре — 37 смертей, на Ямале — 30 смертей. Всего в трех регионах коронавирус диагностирован у 13 983 человека. Скончались 83 человека.