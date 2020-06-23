28 Сентября 2020
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Совещание в полпредстве (2020) | Фото: Накануне.RU

"Нацпроекты не ушли на второй план", - напомнил министр Якушев уральским губернаторам

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов открыл совещание о реализации в округе нацпроекта "Жильё и городская среда", а также федерального проекта "Чистая вода". В разговоре в режиме видеоконференцсвязи участвуют, в частности, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и губернаторы федерального округа. Чиновники озвучили текущие данные о реализации этих проектов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В 2019 г. план по вводу жилья выполнен только в Свердловской области - 1,6 млн "квадратов" жилья. Всего за год надо ввести 7,7 млн кв. м жилья", - сказал Цуканов.

В 2019-20 годах в УрФО из аварийного жилья переселят 24 тыс. человек. Что касается "Чистой воды", самый большой путь осталось пройти Курганской области.

"Правительство в целом и Минстрой столкнулись с проблемами из-за коронавируса. 53 региона замораживали в той или иной степени строки, а Москва и столичный регион останавливали их полностью. Показатели по нацпроектам не ушли на второй план", - сказал Якушев.

Совещание в полпредстве(2020)|Фото: Накануне.RU

В национальный план, учитывая ограничения, включены: автоматическое продление на год стройки, результаты инженерных изысканий, строительные планы.

"Утверждён список из 76 системообразующих предприятий ЖКХ. 54 из них строительные, 22 - коммунальные. Обращаюсь к губернаторам УрФО. Если есть организации, которые надо в этот список включить, подавайте заявки, мы рассмотрим", - сказал Якушев.

Совещание в полпредстве(2020)|Фото: Накануне.RU

12 млрд руб. выделены на поддержку застройщиков, которые взяли кредиты. 30 млрд руб. выделены обманутым дольщикам. Это деньги - в дополнение к 35 млрд, выделенным на это же в декабре 2019 г. 50 млрд выделены организации "ДОМ.РФ", частично это деньги для регионов УрФО.

"Для формирования спроса на жильё надо снижать ставку по ипотеке. Сегодня её можно взять под 6%. Сбербанк и ВТБ снизили первоначальный взнос по ипотеке с 20 до 15%", - сказал министр.

В 2021 г. каждый объект, на который выделяют федеральные и региональные деньги, будет виден в специально созданной базе. Принятые решения могут иметь региональную "окраску", поэтому важно информировать Минстрой о своей позиции.

Цуканов отметил, что надо строить не метры как таковые, а комфортную среду, инфраструктуру.

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"Нацпроекты не ушли на второй план", - напомнил министр Якушев уральским губернаторам

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Теги: николай цуканов, владимир якушев, нацпроекты



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