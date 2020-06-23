Число случаев коронавируса в России вплотную приблизилось к 600 тысячам

За последние сутки в России выявлено 7 425 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 153 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 12 013 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 599 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 359 летальных исходов, выздоровело 356 429 человек.