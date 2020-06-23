Число случаев коронавируса в России вплотную приблизилось к 600 тысячам
За последние сутки в России выявлено 7 425 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 153 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 12 013 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 599 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 359 летальных исходов, выздоровело 356 429 человек.
Вот как выглядит распределение новых случаев по регионам:
Москва - 1081
Московская область - 504
Ханты-Мансийский АО - 319
Челябинская область - 258
Санкт-Петербург - 220
Нижегородская область - 216
Иркутская область - 198
Воронежская область - 197
Свердловская область - 182
Красноярский край - 149
Ямало-Ненецкий АО - 145
Ростовская область - 140
Республика Тыва - 140
Архангельская область - 124
Саратовская область - 109
Ульяновская область - 106
Новосибирская область - 106
Волгоградская область - 104
Ставропольский край - 90
Приморский край - 85
Омская область - 82
Тульская область - 81
Карачаево-Черкесская Республика - 81
Хабаровский край - 79
Ивановская область - 78
Республика Саха (Якутия) - 75
Брянская область - 74
Кабардино-Балкарская Республика - 74
Алтайский край - 74
Республика Дагестан - 73
Белгородская область - 72
Пензенская область - 71
Забайкальский край - 71
Мурманская область - 70
Чувашская Республика - 66
Оренбургская область - 65
Пермский край - 64
Самарская область - 63
Республика Коми - 62
Псковская область - 61
Томская область - 61
Краснодарский край - 60
Тверская область - 59
Курская область - 57
Новгородская область - 57
Орловская область - 55
Калужская область - 54
Республика Мордовия - 54
Владимирская область - 52
Республика Башкортостан - 52
Ленинградская область - 51
Липецкая область - 49
Ярославская область - 47
Тюменская область - 46
Рязанская область - 45
Тамбовская область - 45
Амурская область - 45
Кемеровская область - 44
Республика Бурятия - 43
Смоленская область - 41
Камчатский край - 41
Республика Татарстан - 40
Республика Адыгея - 38
Астраханская область - 36
Кировская область - 36
Республика Марий Эл - 35
Республика Ингушетия - 32
Республика Алтай - 30
Республика Северная Осетия - 28
Калининградская область - 27
Костромская область - 26
Вологодская область - 21
Курганская область - 20
Республика Хакасия - 19
Республика Карелия - 18
Удмуртская Республика - 18
Чеченская Республика - 15
Севастополь - 7
Республика Крым - 5
Магаданская область - 3
Республика Калмыкия - 1
Сахалинская область - 1
Еврейская АО - 1
Чукотский АО - 1