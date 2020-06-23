28 Сентября 2020
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Общество В России
Книжный магазин &quot;Дом книги&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Число случаев коронавируса в России вплотную приблизилось к 600 тысячам

За последние сутки в России выявлено 7 425 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 153 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 12 013 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 599 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 359 летальных исходов, выздоровело 356 429 человек.

Вот как выглядит распределение новых случаев по регионам:

Москва - 1081

Московская область - 504

Ханты-Мансийский АО - 319

Челябинская область - 258

Санкт-Петербург - 220

Нижегородская область - 216

Иркутская область - 198

Воронежская область - 197

Свердловская область - 182

Красноярский край - 149

Ямало-Ненецкий АО - 145

Ростовская область - 140

Республика Тыва - 140

Архангельская область - 124

Саратовская область - 109

Ульяновская область - 106

Новосибирская область - 106

Волгоградская область - 104

Ставропольский край - 90

Приморский край - 85

Омская область - 82

Тульская область - 81

Карачаево-Черкесская Республика - 81

Хабаровский край - 79

Ивановская область - 78

Республика Саха (Якутия) - 75

Брянская область - 74

Кабардино-Балкарская Республика - 74

Алтайский край - 74

Республика Дагестан - 73

Белгородская область - 72

Пензенская область - 71

Забайкальский край - 71

Мурманская область - 70

Чувашская Республика - 66

Оренбургская область - 65

Пермский край - 64

Самарская область - 63

Республика Коми - 62

Псковская область - 61

Томская область - 61

Краснодарский край - 60

Тверская область - 59

Курская область - 57

Новгородская область - 57

Орловская область - 55

Калужская область - 54

Республика Мордовия - 54

Владимирская область - 52

Республика Башкортостан - 52

Ленинградская область - 51

Липецкая область - 49

Ярославская область - 47

Тюменская область - 46

Рязанская область - 45

Тамбовская область - 45

Амурская область - 45

Кемеровская область - 44

Республика Бурятия - 43

Смоленская область - 41

Камчатский край - 41

Республика Татарстан - 40

Республика Адыгея - 38

Астраханская область - 36

Кировская область - 36

Республика Марий Эл - 35

Республика Ингушетия - 32

Республика Алтай - 30

Республика Северная Осетия - 28

Калининградская область - 27

Костромская область - 26

Вологодская область - 21

Курганская область - 20

Республика Хакасия - 19

Республика Карелия - 18

Удмуртская Республика - 18

Чеченская Республика - 15

Севастополь - 7

Республика Крым - 5

Магаданская область - 3

Республика Калмыкия - 1

Сахалинская область - 1

Еврейская АО - 1

Чукотский АО - 1

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Число случаев коронавируса в России вплотную приблизилось к 600 тысячам

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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