Глава Росстата объяснил расхождение в данных о смертности от коронавируса в апреле

Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по смертности от COVID-19 в апреле.

В интервью РБК он пояснил, что это связано с методикой расчета. Правительственный штаб публикует данные куда более оперативно.

Росстат же получает свои данные из Единого госреестра ЗАГС, откуда забирает первичные медицинские свидетельства о смерти, а потом напрямую получает окончательные свидетельства о смерти, как только те появляются.

18 июня сообщалось, что у федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и руководства Республики Крым разошлись цифры по новым случаям заболевания на территории полуострова. По данным оперштаба, 17 июня в регионе зарегистрировано 15 новых случаев COVID-19, по данным главы Крыма Сергея Аксенова – новых случаев вообще не было. О чем он сообщил на своей странице во "ВКонтакте".