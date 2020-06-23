Александр Лукашенко обиделся на "усатого таракана"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал оппозицию, которая считает, что реальный его рейтинг - 3%. В Бресте на встречу с главой государства пришли оппозиционеры, которым он ответил на обидные прозвища и сомнения в популярности.

"Это вы уже "Саша 3%" написали на майках. Да вы хоть верите, что у действующего президента 3%? Вот в этой альтернативной компании я и то больше 3% наберу. Вот они пойдут в кабину и проголосуют! Знают, за что проголосуют! Поэтому не надо нас дергать, и никогда не оскорбляйте. Усатый таракан и ещё что-то... Я еще пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей", - заявил Лукашенко.

9 августа в Белоруссии состоятся выборы президента. Накануне стало известно, что семь из ранее подавших документы на регистрацию кандидатов смогли собрать необходимое количество подписей. Четверо из ранее зарегистрировавшихся кандидатов отказались от дальнейшего участия в кампании.