Екатеринбургский депутат назвал защитников парка 22 партсъезда террористами

Самый эпатажный депутат екатеринбургской гордумы Александр Колесников назвал защитников парка 22 партсъезда террористами. Как передает корреспондент Накануне.RU, такой оскорбительный эпитет народный избранник произнес на заседании думы, посвященном отчету мэра Александра Высокинского.

Ранее на заседании депутат Андрей Пирожков спросил у главы города, почему до сих пор не состоялась обещанная встреча рабочей группы с защитниками парка. Мэр в свою очередь объяснил это тем, что слишком поздно были предоставлены списки ее участников. Именно поэтому встреча пройдет в четверг вместо вторника.

Но депутат Колесников призвал мэра не выходить к людям, недовольным проектом реконструкции парка и его закрытием до ноября 2021 года. Жителей, в том числе, не устраивает будущая вырубка части деревьев и размещение ряда новых объектов.

"Я категорически против, чтобы товарищ Высокинский тратил свое время на встречу с бунтовщиками. Это бунт, это не сквер жителей, это не их территория. Продолжайте работу, товарищ мэр, никаких переговоров с террористами!" - сказал народный избранник в ходе обсуждения отчета мэра города.

Напомним, недавно Колесников призывал приковывать к батареям тех, кто в эпидемию коронавируса не соблюдает режим самоизоляции.