28 Сентября 2020
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Общество В России
Медики армавирской скорой помощи просят выплатить надбавки за коронавирус 16.05.20. (2020) | Фото: telegram-канал RU_CHP

Прокуратура за неделю "выбила" более 180 миллионов рублей "коронавирусных надбавок" медикам

Генпрокуратура России отчиталась по контролю за выплатами медикам надбавок за работу с коронавирусом. "Анализ деятельности органов прокуратуры по-прежнему свидетельствует о наличии нарушений, связанных с необеспечением прав медицинского персонала", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.

За прошедшую неделю прокуроры помогли выбить деньги 2,1 тыс. медиков – им перечислено 180,7 млн руб.

"По итогам проведенных органами прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики проверок 594 медицинским работникам выплачено 8 млн руб. По требованию прокуратуры Чеченской Республики восстановлены права 124 сотрудников учреждений здравоохранения, которым погашена задолженность на сумму 4,7 млн руб.", - сообщили в ГП.

Кроме того, прокуратура реагировала на случаи со вспышками коронавируса. В Еврейской автономной области водной из исправительных учреждений COVID-19 выявили у 24 осужденных. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В Кемеровской области вспышка выявлена среди постояльцев пансионата – там сейчас проводится процессуальная проверка.

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Прокуратура за неделю "выбила" более 180 миллионов рублей "коронавирусных надбавок" медикам

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Теги: прокуратура, коронавирусные надбавки, медики, задержка



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