"Уральские авиалинии" доставили из Таджикистана в Екатеринбург 103 россиян

Авиакомпания "Уральские авиалинии" доставила в уральскую столицу еще 103 жителей России. Вывозной борт по маршруту Душанбе - Новосибирск - Екатеринбург приземлился 23 июня, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Свердловской области.

54 пассажира, в том числе и четверо детей, направили в один из обсервационных центров. После получения отрицательного результата теста на коронавирусную инфекцию, госпитализированные будут доставлены в свои регионы.

Остальная часть пассажиров, при поддержке оперативных штабов субъектов РФ, уже отправились в свои регионы.