В долгом угасании эпидемии коронавируса в России обвинили скептиков

Эпидемия коронавируса угасает медленно, а новые вспышки заражения продолжают возникать из-за скептиков, которые не верят в опасность заболевания. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По его словам, такие люди пренебрегают мерами социального дистанцирования, передает РИА Новости. "Это обеспечивает толстый и длинный хвост угасания эпидемии", - отметил Тавадян.

Ранее опрос показал, что более трети россиян не верит в опасность пандемии коронавируса COVID-19. Так, 23,2% респондентов отметили, что пандемии не существует, ее придумали заинтересованные лица, а 9,6% считают, что опасность преувеличена.