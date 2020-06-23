28 Сентября 2020
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Медицинская маска (2020) | Фото: Накануне.RU

В долгом угасании эпидемии коронавируса в России обвинили скептиков

Эпидемия коронавируса угасает медленно, а новые вспышки заражения продолжают возникать из-за скептиков, которые не верят в опасность заболевания. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По его словам, такие люди пренебрегают мерами социального дистанцирования, передает РИА Новости. "Это обеспечивает толстый и длинный хвост угасания эпидемии", - отметил Тавадян.

Ранее опрос показал, что более трети россиян не верит в опасность пандемии коронавируса COVID-19. Так, 23,2% респондентов отметили, что пандемии не существует, ее придумали заинтересованные лица, а 9,6% считают, что опасность преувеличена.

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В долгом угасании эпидемии коронавируса в России обвинили скептиков

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Теги: коронавирус, скептики, угасание эпидемии



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