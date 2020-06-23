Имена вологодских летчиков - Героев Великой Отечественной присвоены четырём самолётам авиапредприятия "Северсталь"

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Северо-Западный ФО Вологодская область
именной самолет &quot;Северсталь&quot; (2020) | Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области

Имена вологодских летчиков - Героев Великой Отечественной присвоены четырём самолётам авиапредприятия "Северсталь"

Торжественная церемония присвоения имён легендарных лётчиков-асов Евгения Преображенского, Алексея Годовикова, Михаила Жукова и Василия Котюнина гражданским лайнерам Sukhoi Superjet 100 прошла сегодня в аэропорту города Череповца. Участие в ней принял губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие прошло в день 79-й годовщины начала Великой Отечественной войны - День памяти и скорби. Особенно символично, что дата совпала с 111 Днём рождения известного летчика Евгения Преображенского - уроженца села Волокославинское Кирилловского района. Летом 1941 года Евгений Преображенский лично командовал флагманским экипажем, совершившим первую бомбардировку Берлина в 1941 году. Наш земляк принял непосредственное участие в этих полётах. Самолёт Преображенского сбросил бомбы на Штеттинский вокзал, где были сосредоточены военные поезда, отправляемые на Восточный фронт.

"Присвоение самолетам имён таких именитых земляков очень символично. Так, уроженец Вологодчины Евгений Николаевич Преображенский совершил героический подвиг. С седьмого на восьмое августа 1941 года, впервые в истории войны, экипаж под его командованием нанёс бомбовый удар по военным объектам Берлина. Это психологически потрясло фашистскую Германию в самом начале войны. Евгений Преображенский прошёл всю войну, дослужился до звания генерал-полковника и своими военными подвигами навсегда вошёл в историю нашей страны", — подчеркнул Олег Кувшинников.

Имена Героев Советского Союза присваиваются самолетам по инициативе ПАО "Северсталь". Благодаря обновлению парка воздушных судов и росту провозных емкостей в настоящий момент авиапредприятие поднялось в рейтинге ведущих авиакомпаний России и занимает одну из ключевых позиций среди авиаперевозчиков в Северо-Западном федеральном округе. Теперь лайнеры Sukhoi Superjet 100 с гордостью будут носить имена военных летчиков-асов, навсегда вписанных в историю боевой славы нашей страны.

именной самолет "Северсталь"(2020)|Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области

именной самолет "Северсталь"(2020)|Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области

"К сожалению, гул самолетов для многих стал началом самой тяжелой войны. Но как ответ, как право на жизнь прозвучал звук наших самолётов, которые поднимали в небо прославленные лётчики, чьи имена сегодня мы называем. Называем, потому что помним и будем помнить всегда. Именно они сохранили это небо для нас и наших потомков. И сегодня эти прославленные лётчики снова поднимутся в небо уже на борту наших самолетов", — сказал генеральный директор АО "Северсталь Менеджмент" Александр Шевелёв.

В годы Великой Отечественной войны на фюзеляжах боевых машин размещались имена выдающихся российских полководцев и военных летчиков, самолетам присваивали патриотические названия: "За Родину", "За Москву", "За Ленинград". Именные воздушные судна поступали на фронт от трудовых коллективов, колхозов и совхозов.

В России гражданскому самолету впервые было присвоено имя в 2017 году. Самолёт авиапредприятия "Северсталь" получил имя нашего земляка дважды Героя Советского Союза Александра Клубова.

"Мы первая компания, которая, кроме имён и фамилий героев, нанесла еще и звезды. Прилетая в Европу, мы с удовольствием наблюдаем, как пассажиры и работники аэропортов фотографируются с нашими самолётами", — рассказал генеральный директор ООО "Авиапредприятие "Северсталь" Николай Ивановский.

Именные самолёты летают по всем направлениям, выполняемые авиакомпанией "Северсталь". В разгар лета популярными маршрутами являются полеты в южные города.

"Я уверен, что наши самолёты с именами героев будут бороздить воздушные просторы не только нашей страны, но и далеко за рубежом, еще раз напоминая всему миру о подвиге людей, которые спасли Европу от "коричневой чумы", — резюмировал Олег Кувшинников.

именной самолет "Северсталь"(2020)|Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области

именной самолет "Северсталь"(2020)|Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Имена вологодских летчиков - Героев Великой Отечественной присвоены четырём самолётам авиапредприятия "Северсталь"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Sukhoi Superjet 100, Северсталь, Великая Отечественная война



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети