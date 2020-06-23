Имена вологодских летчиков - Героев Великой Отечественной присвоены четырём самолётам авиапредприятия "Северсталь"

Торжественная церемония присвоения имён легендарных лётчиков-асов Евгения Преображенского, Алексея Годовикова, Михаила Жукова и Василия Котюнина гражданским лайнерам Sukhoi Superjet 100 прошла сегодня в аэропорту города Череповца. Участие в ней принял губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие прошло в день 79-й годовщины начала Великой Отечественной войны - День памяти и скорби. Особенно символично, что дата совпала с 111 Днём рождения известного летчика Евгения Преображенского - уроженца села Волокославинское Кирилловского района. Летом 1941 года Евгений Преображенский лично командовал флагманским экипажем, совершившим первую бомбардировку Берлина в 1941 году. Наш земляк принял непосредственное участие в этих полётах. Самолёт Преображенского сбросил бомбы на Штеттинский вокзал, где были сосредоточены военные поезда, отправляемые на Восточный фронт.

"Присвоение самолетам имён таких именитых земляков очень символично. Так, уроженец Вологодчины Евгений Николаевич Преображенский совершил героический подвиг. С седьмого на восьмое августа 1941 года, впервые в истории войны, экипаж под его командованием нанёс бомбовый удар по военным объектам Берлина. Это психологически потрясло фашистскую Германию в самом начале войны. Евгений Преображенский прошёл всю войну, дослужился до звания генерал-полковника и своими военными подвигами навсегда вошёл в историю нашей страны", — подчеркнул Олег Кувшинников.

Имена Героев Советского Союза присваиваются самолетам по инициативе ПАО "Северсталь". Благодаря обновлению парка воздушных судов и росту провозных емкостей в настоящий момент авиапредприятие поднялось в рейтинге ведущих авиакомпаний России и занимает одну из ключевых позиций среди авиаперевозчиков в Северо-Западном федеральном округе. Теперь лайнеры Sukhoi Superjet 100 с гордостью будут носить имена военных летчиков-асов, навсегда вписанных в историю боевой славы нашей страны.

"К сожалению, гул самолетов для многих стал началом самой тяжелой войны. Но как ответ, как право на жизнь прозвучал звук наших самолётов, которые поднимали в небо прославленные лётчики, чьи имена сегодня мы называем. Называем, потому что помним и будем помнить всегда. Именно они сохранили это небо для нас и наших потомков. И сегодня эти прославленные лётчики снова поднимутся в небо уже на борту наших самолетов", — сказал генеральный директор АО "Северсталь Менеджмент" Александр Шевелёв.

В годы Великой Отечественной войны на фюзеляжах боевых машин размещались имена выдающихся российских полководцев и военных летчиков, самолетам присваивали патриотические названия: "За Родину", "За Москву", "За Ленинград". Именные воздушные судна поступали на фронт от трудовых коллективов, колхозов и совхозов.

В России гражданскому самолету впервые было присвоено имя в 2017 году. Самолёт авиапредприятия "Северсталь" получил имя нашего земляка дважды Героя Советского Союза Александра Клубова.

"Мы первая компания, которая, кроме имён и фамилий героев, нанесла еще и звезды. Прилетая в Европу, мы с удовольствием наблюдаем, как пассажиры и работники аэропортов фотографируются с нашими самолётами", — рассказал генеральный директор ООО "Авиапредприятие "Северсталь" Николай Ивановский.

Именные самолёты летают по всем направлениям, выполняемые авиакомпанией "Северсталь". В разгар лета популярными маршрутами являются полеты в южные города.

"Я уверен, что наши самолёты с именами героев будут бороздить воздушные просторы не только нашей страны, но и далеко за рубежом, еще раз напоминая всему миру о подвиге людей, которые спасли Европу от "коричневой чумы", — резюмировал Олег Кувшинников.