28 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
граффити баллончик краска (2015) | Фото:

Вместо "Стенограффии". В Екатеринбурге распишут стены в рамках фестиваля уличного искусства

Ежегодный фестиваль уличного искусства в Екатеринбурге пройдет в соответствии с запланированными ранее датами, а именно с 3 июля по 3 августа. Об этом сообщил заместитель директора муниципального учреждения "Столица Урала" Евгений Кисеев. При этом один-два арт-объекта будут посвящены 75-летию Победы.

"Я думаю мы просто обязаны в рамках этого праздника отдать дань памяти и сделать все, для того чтобы эти объекты у нас в городе появились. Остальные арт-объекты абсолютно не ограниченны в творчестве художников, а главным критерием служит качество исполнения", - пояснил Евгений Кисеев.

Подготовка к фестивалю уже ведется. Работы художников будет отбирать комиссия, в составе которой уже числятся специалисты из Биеналле и Центра развития современного искусства.

Как рассказал исполнительный директор агентства "Коннект" Илья Абрамов, которому и предстоит организовать фестиваль в этом году, количество работ, украсивших город, не ограничено и все будет зависеть от таланта и мастерства художника.

"В контракте написано, что необходимо создать не менее 10 работ, но мы не будем загибать пальцы. Основная задача - не исполнение технического контракта по пунктам, задача сделать классный продукт. Мы сформировали нашу команду и команду из Екатеринбурга. Пока количество художников будет зависеть от комиссии. Если будет достаточное количество достойных, классных работ, которые выберет комиссия, то все художники и примут участие", - сообщил Илья Абрамов.

По его словам, идеальным раскладом было бы участие и зарубежных художников, однако переговоры и реализация данной идеи осложняется ситуацией с пандемией коронавируса.

За последние 10 лет команда агентства "Коннект" организовала более 500 мероприятий регионального и международного уровня. Для преображения уральской столицы выбраны люди, знакомые близко не только с искусством, но и с самим Екатеринбургом. Как рассказал менеджер проекта "Граффити 24" Павел Торицын, художники уже настроены весьма оптимистично и рвутся нанести на стены города свое творчество.

"У молодых, талантливых, свежих и амбициозных людей появится шанс оставить свой след в Екатеринбурге. Тематика совпадает с настроением в Екатеринбурге и стране, но мы смотрим на это под позитивным углом и в принципе работаем в этом направлении", - сообщил Павел Торицын.

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Вместо "Стенограффии". В Екатеринбурге распишут стены в рамках фестиваля уличного искусства

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