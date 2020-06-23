Макрон назвал действия Турции примером "смерти мозга" НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не потерпит военного вмешательства Турции в Ливии, обвинив Анкару в "опасной игре".

Ранее сообщалось, что Турция активно начала поддерживать Триполи (в том числе военной авиацией) в борьбе с войсками Халифы Хафтара.

"У меня уже была возможность очень четко сказать президенту Эрдогану, что Турция сегодня играет в опасную игру в Ливии и идет вразрез со всеми своими обязательствами, взятыми на Берлинской конференции", - заявил Макрон во время встречи с президентом Туниса. "Мы не потерпим такого вмешательства Турции", - добавил Макрон.

Макрон также напомнил об инциденте между турецкими военными кораблями, которые помешал французскому фрегату досмотреть грузовое судно, направлявшееся в Ливию под их охраной.

"Когда я смотрю на то, что было сделано на прошлой неделе под командованием НАТО у берегов Ливии, я считаю это недопустимым. И я отсылаю вас к заявлениям, которые были сделаны мной в конце прошлого года,— о "смерти мозга" НАТО. Я думаю, что это одна из лучших демонстраций", - заключил Макрон.