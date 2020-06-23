28 Сентября 2020
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Происшествия За рубежом
Беспорядки в Вашингтоне (2020) | Фото: REUTERS / Joshua Roberts

В Вашингтоне протестующие пытались снести памятник седьмому президенту США

Протесты в Вашингтоне (округ Колумбия, США) переросли в беспорядки, после того, как полицейские помешали снести памятник седьмому президенту страны Эндрю Джексону.

Демонстранты в парке рядом с Белым домом на площади Лафайет окружили статую с криками "Эндрю Джексон должен уйти".

Полиция пыталась оттеснить протестующих от статуи, размахивая дубинками и используя перцовые баллончики, пишет газета The Washington Post.

Беспорядки в Вашингтоне(2020)|Фото: REUTERS / Joshua Roberts

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил погромщикам тюрьмой за вандализм, передает Regnum. Тот же срок – десять лет, по словам главы государства, грозит и тем, кто пытался разрушить церковь Святого Иоанна в столице.

В США продолжаются протесты из-за гибели при жестком аресте чернокожего Джорджа Флойда, несмотря на то, что все четверо полицейских, участвовавших в задержании, находятся за решеткой, а главному подозреваемому ужесточили обвинение. Митингующие сносят памятники, ранее в сети появилось видео со сносом постамента Джорджу Вашингтону.

Ранее Музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов.

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В Вашингтоне протестующие пытались снести памятник седьмому президенту США

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