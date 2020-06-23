"Это сделает нас Европой": мэр Екатеринбурга объяснил, почему в городе все больше гранитных тротуаров

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о том, зачем в городе убирают еще не изношенные тротуарные покрытия и заменяют их на гранитные.

Как передает корреспондент Накануне.RU, во время отчета мэра перед депутатами такое благоустройство подверг критике депутат Андрей Пирожков. "Почему-то делаем гранитные тротуары. Причем косо и криво. Даже в парке 22 съезда гранит засунули. Зачем?" - спросил коммунист.

В ответ мэр Высокинский неожиданно заявил, что если мы хотим быть европейским городом, то это необходимо.

"Если мы хотим быть европейским городом, мы будем заниматься гранитом. Не переживайте. Все будет хорошо с качеством", - попытался успокоить мэр.

Отметим, что ранее депутат Дмитрий Сергин обратил внимание, что на перекрестке улиц Малышева и Луначарского на автобусной остановке неизношенные железные ограждения меняют на гранитные. Также каждую весну и осень меняется гранитная плитка в районе Оперного театра.