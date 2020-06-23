На Южном Урале за сутки коронавирусом заразились 182 человека

В Челябинской области за сутки у 182 человек подтвержден COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 6 тыс. 480 человек.

Больных COVID-19 – 2 тыс. 883 человека. За сутки были выписаны из больниц 133 человека, всего в регионе выздоровели 3 тыс. 434 пациента.

За прошедшие сутки умерло четыре человека. От COVID-19 скончались женщины 67, 76 и 78 лет. Женщина 80 лет умерла от рака и гипертонической болезни, коронавирус у нее был сопутствующим заболеванием.