28 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Челябинский облсуд отказал в удовлетворении иска против введения режима повышенной готовности

Челябинский областной суд отказал в удовлетворении исков Сергея Леонтьева, Виктории Майбородиной и Василия Балакина к правительству региона и губернатору о признании несоответствующим законодательству РФ распоряжения о введении режима повышенной готовности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Истцы указывали на ограничение конституционных прав граждан на свободу передвижения, выбора места жительства и пребывания, соблюдения дистанции 1,5 метров, а также в части использования масок в общественных местах.

Челябинский областной суд пришел к выводу, что распоряжение принято в пределах полномочий правительства области и с соблюдением требований законодательства.

"Его содержание соответствует нормативно-правовым актам, имеющим большую юридическую силу. Кроме того, введение оспариваемых распоряжений прав административных истцов не нарушает, обусловлено необходимостью предупреждения распространения коронавирусной инфекции и направлено на защиту здоровья жителей", - рассказали в пресс-службе суда.

Ранее Челябинский областной суд отказал в удовлетворении иска Ильи Калетина к правительству региона о признании недействующим и несоответствующим Конституции РФ распоряжения о введении режима обязательной самоизоляции.

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Челябинский облсуд отказал в удовлетворении иска против введения режима повышенной готовности

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Теги: суд, самоизоляция, масочный режим, Алексей Текслер,



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