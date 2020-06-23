28 Сентября 2020
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Общество Сибирский ФО В России Москва
лесной пожар Якутия (2019) | Фото:roscosmos.ru

В России сократят площадь лесов, пожары в которых тушить "бессмысленно, а может даже и вредно"

Минприроды России разработало поправки к правилам тушения лесных пожаров в стране. Ведомство предлагает значительно сократить так называемые зоны контроля – территории, в пределах которых региональным властям разрешается не тушить лесные пожары. Почти половина лесного фонда страны сейчас приходится на такие территории, в министерстве предлагают сократить их до 6%, передает "Коммерсант".

Напомним, во время обширных лесных пожаров в Сибири в 2019 году красноярский губернатор Александр Усс сделал заявление, после которого начали собираться митинги за его отставку. Зона контроля - это в основном северная территория, пожары там возникают регулярно в основном из-за грозовой активности, заявил тогда Усс. "Вот если у нас зимой холодная погода и возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее. Нечто похожее, думаю, применительно к лесным пожарам в зоне контроля", - провел аналогию губернатор. Он назвал пожары обычным природным явлением, "бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно".

На зоны контроля в прошлом году пришлось 90% всех лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

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В России сократят площадь лесов, пожары в которых тушить "бессмысленно, а может даже и вредно"

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Теги: лесной пожар, зона контроля, сокращение, минприроды, тушение пожаров



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