Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младших классов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для школьников начальных классов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

На эти цели регионам из федерального бюджета будет направлено 21,8 млрд рублей - в этом году, 43,6 млрд - в 2021, 43,6 млрд - в 2022.

Раньше организацией питания занимались только на уровне регионов и муниципалитетов.

Напомним, Владимир Путин в январском послании к федеральному собранию предложил обеспечить всех учеников 1-4 классов бесплатными горячими обедами. Парламент одобрил соответствующий законопроект. Бесплатное питание во всех школах должно начаться с 1 сентября 2020 года.

Между тем, большинство регионов совершенно не готовы к предстоящим нововведениям. Такое заключение эксперты сделали, проанализировав ситуацию с обеспечением детей на дистанционном обучении школьными продуктовыми наборами (ШПН) во время пандемии коронавируса.