28 Сентября 2020
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Спорт Приволжский ФО
Шамиль Газизов (2020) | Фото: Официальный сайт футбольного клуба &quot;Уфа&quot;

В ФК "Уфа" сделали официальное заявление по поводу возможного случая коронавируса в команде

В футбольном клубе "Уфа" сделали официальное заявление по поводу возможного случая коронавируса в команде. Ранее данную информацию распространяли СМИ.

Генеральный директор клуба Шамиль Газизов отметил, что результаты теста одного из членов команды после очередного обследования были сомнительными в отношении инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

По его словам, сейчас приняты все необходимые профилактические меры в строгом соответствии с имеющимися нормами.

При это, как сообщил Газизов, в клубе выполнены ещё ряд тестов, результаты свидетельствуют о единичном случае возможного инфицирования. Тесты остальных сотрудников и членов команды показывают отрицательные показатели на наличие заболевания.

"Команда в штатном режиме готовится к следующей игре, а медицинский штаб в тесном взаимодействии с санитарными врачами осуществляет динамическое наблюдение за контактной группой", - добавили в пресс-службе клуба.

Следующий матч "Уфа" проведёт 27 июня на выезде против московского "Спартака".

Добавим, что ранее вспышки коронавируса были зафиксированы в двух клубах Российской Премьер-лиги (РПЛ). В "Ростове" нашли заражение у шестерых футболистов основного состава. При этом матч 23-го тура (первого после трёхмесячной паузы) не перенесли и "Ростов" молодёжным составом проиграл "Сочи" со счётом 1:10. Другой случай был зафиксирован в московском "Динамо", где заразились три человека. Игру бело-голубых с "Краснодаром" перенесли на 19 июля.

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В ФК "Уфа" сделали официальное заявление по поводу возможного случая коронавируса в команде

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Теги: Уфа, коронавирус, заявление, Шамиль Газизов



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