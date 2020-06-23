На цементном заводе в Челябинской области выявили пять случаев COVID-19

В Катав-Ивановске у пятерых сотрудников АО "Катавский цемент" выявили коронавирус. Работников отправили на самоизоляцию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района.

Всего на заводе было взято 429 анализов на коронавирус, у пятерых результаты оказались положительными.

Кроме того, коронавирус подтвердился у родственника заболевшего врача-терапевта районной больницы Катав-Ивановска. Ещё один случай выявлен у жительницы Катав-Ивановска. Сейчас она находится в больнице Сатки.

Всего в районе коронавирусом заразился 41 человек.