Директора лагеря "Холдоми", где погибли дети, отпустили под домашний арест

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края изменил меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест директору детского лагеря "Холдоми", где год назад произошел пожар.

Максим Кузнецов будет находиться под домашним арестом до 22 июля, передает РИА Новости.

В октябре 2019 года Хабаровский краевой суд отпустил под домашний арест сотрудника МЧС Эдуарда Новгородцева, который обвиняется в халатности при проверке палаточного лагеря.

Напомним, в результате пожара в палаточном городке под Хабаровском погибли четверо детей. Возбуждено уголовное дело, были арестованы трое подозреваемых: Кузнецов, учредитель ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков и Новгородцев. Как считают следователи, именно он в июле этого года проводил проверку в лагере и выявил нарушения противопожарных норм, однако никаких мер по их устранению не принял.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать обогреватель, находившийся в палатке, где спали девочки. Прокуратура края выявила множество нарушений в "Холдоми".