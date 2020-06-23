28 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
заводоуковск дорожный указатель (2006) | Фото: Накануне.ru

В Тюменской области иностранец осуждён за гибель в аварии двоих людей

В Заводоуковске гражданин Монголии осуждён за то, что по его вине в аварии погибли двое, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Днём 7 апреля иностранец на служебном грузовике "Volvo" c полуприцепом под Заводоуковском не справился с управлением. Грузовик вынесло на "встречку". Водитель смог вернуть машину на свою полосу, а полуприцеп – нет. В итоге в него врезался автомобиль "Kia Rio". 65-летний водитель легковушки и его супруга умерли на месте. Водитель грузовика признал вину.

Суд наказал виновника двумя годами колонии-поселения и на три года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. В пользу троих сыновей погибших взысканы 1,5 млн руб. компенсации морального вреда.

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В Тюменской области иностранец осуждён за гибель в аварии двоих людей

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Теги: авария, Volvo, Kia rio, авария



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