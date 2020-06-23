У каждого четвертого россиянина в окружении есть заболевший коронавирусом - опрос

Каждый четвертый россиянин в ближайшем окружении – среди друзей и родственников – имеет людей, заболевших коронавирусом. С 26 мая по 16 июня количество таких граждан выросло почти вдвое – с 16,6% до 28,2%. Количество опрошенных, у которых в домах или по соседству зафиксированы случаи заражения выросло с 4,7 до 8,1%.

Опрос проводила дирекция по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики, пишет РБК. В интернет-опросе приняли участие более 35 тыс. человек из всех регионов России в возрасте от 20 до 60 лет.

Социологи отмечают, что выросла и доля тех, у кого знакомые либо были госпитализированы с подозрением на коронавирус (9,8%), либо контактировали с заболевшими (13,3%).

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, на 22 июня в стране нарастающим итогом выявлено 592 280 заболевших COVID-19 в 85 регионах.

Продолжается рост группы covid-диссидентов – людей, которые не верят в эпидемию, считают ее выдумкой. Но эксперты отмечают, что теперь рост этой группы нельзя назвать стремительным: к 26 мая доля скептиков составляла 32,8%, то к 16 июня эта группа составила 33,6%. Для сравнения — с 20 апреля по 26 мая рост составил 8,6%.