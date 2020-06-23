У каждого четвертого россиянина в окружении есть заболевший коронавирусом - опрос

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Медицинская маска (2020) | Фото: Накануне.RU

У каждого четвертого россиянина в окружении есть заболевший коронавирусом - опрос

Каждый четвертый россиянин в ближайшем окружении – среди друзей и родственников – имеет людей, заболевших коронавирусом. С 26 мая по 16 июня количество таких граждан выросло почти вдвое – с 16,6% до 28,2%. Количество опрошенных, у которых в домах или по соседству зафиксированы случаи заражения выросло с 4,7 до 8,1%.

Опрос проводила дирекция  по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики, пишет РБК. В интернет-опросе приняли участие более 35 тыс. человек из всех регионов России в возрасте от 20 до 60 лет.

Социологи отмечают, что выросла и доля тех, у кого знакомые либо были госпитализированы с подозрением на коронавирус (9,8%), либо контактировали с заболевшими (13,3%).

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, на 22 июня в стране нарастающим итогом выявлено 592 280 заболевших COVID-19 в 85 регионах.

Продолжается рост группы covid-диссидентов – людей, которые не верят в эпидемию, считают ее выдумкой. Но эксперты отмечают, что теперь рост этой группы нельзя назвать стремительным: к 26 мая доля скептиков составляла 32,8%, то к 16 июня эта группа составила 33,6%. Для сравнения — с 20 апреля по 26 мая рост составил 8,6%.

add_circle ОБСУДИТЬ (2)


Читать все комментарии (2)


Добавить комментарий:

У каждого четвертого россиянина в окружении есть заболевший коронавирусом - опрос

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, covid-19, опрос, заболевшие, россияне



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети