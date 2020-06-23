28 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Голубь, взгляд в кадр (2017) | Фото: radikal.ru

Полиция Краснотурьинска нашла школьниц, издевавшихся над голубем

Полицией Краснотурьинска были найдены две школьницы, которые накануне издевались над голубем: вырывали перья, били о скамейку и снимали все на видео. Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы МВД Свердловской области полковник Валерий Горелых, девушка таким образом "отомстила" птице, которая якобы клюнула ее.

"Подозреваемой молодой особой оказалась 15-летняя жительница Серова, ученица местной общеобразовательной школы №1 из вполне благополучной семьи. Девушка вместе с подругой решила покормить голубей. Однако один из них якобы неожиданно больно клюнул школьницу. Ничего лучше не придумав, молодая особа, вероятно в отместку, поймала голубя и стала вырывать у него перья. Сверстница вместо того, чтобы попытаться повлиять на подругу, сначала хладнокровно наблюдала за действиями мучительницы, а затем сама стала снимать этот процесс на камеру мобильного телефона", - рассказал Валерий Горелых.

Теперь несовершеннолетних живодерок поставят на профилактический учет в службу по делам несовершеннолетних территориального ОВД, "чтобы впредь неповадно было мучить птиц и совершать иные правонарушения". Родителей школьниц также уже привлекли к ответственности по ст. 5.35. "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Напомним, что уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков обратился в правоохранительные органы для установления личности школьниц-живодерок. По его словам, ситуация не должна оставаться без внимания, поскольку налицо все признаки жестокого обращения с животными.

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Полиция Краснотурьинска нашла школьниц, издевавшихся над голубем

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Теги: Школьницы, Краснотурьинск, живодерки, голубь, Валерий Горелых



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Ранее 22.06.2020 15:07 Мск Свердловский омбудсмен поручил правоохранительным органам разыскать школьниц, издевавшихся над голубем

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