28 Сентября 2020
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Система очистки воды в бассейне Уралвагонзавода (2020) | Фото: uralvagonzavod.ru

В бассейне Уралвагонзавода меняют систему очистки воды

Во Дворце водного спорта Уралвагонзавода (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в государственную корпорацию Ростех) ведутся масштабные работы по замене системы фильтрации воды. Уже к новому сезону единственный в Нижнем Тагиле бассейн с 50-метровой дорожкой, который ежегодно посещают не менее 135 тысяч раз, будет готов принять маленьких и взрослых спортсменов и любителей плавания, сообщили в пресс-службе УВЗ.

В системе фильтрации воды бассейна УВЗ заменяют один из основных элементов - механические фильтры. Старые были установлены в 1982 году (в год запуска спортобъекта) и выработали свой ресурс. А также делают новую трубную разводку: уже демонтировано и будет проведено вновь порядка 500 метров подводящих, отводящих и дренажных труб. Все работы выполняются специалистами более чем 10 подразделений градообразующего предприятия.

Так, в цехе нестандартизированного оборудования Уралвагонзавода изготовлены 8 бочек для фильтров – высотой 2,6 метров, диаметром 1,7 метров и весом более тонны каждая. Для перевозки и установки конструкций такого габарита в подвале Дворца водного спорта потребовалась большая подготовительная работа, а где-то и техническая смекалка. Технологи и конструкторы отдела главного механика разработали ряд приспособлений: лебедочные станции, пандусы, портальный кран.

Система очистки воды в бассейне Уралвагонзавода(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

"Работа по установке фильтров оказалась технически непростой. Нужно было продумать, как опустить бочки в подвал, пришлось разобрать кирпичную стену, установить пандусы и порталы, причем всё дорабатывалось на месте. Это был уникальный и интересный опыт, мы рады, что смогли выполнить эту работу без привлечения сторонних организаций", - отмечает главный механик Уралвагонзавода Павел Авдеев.

Система очистки воды в бассейне Уралвагонзавода(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

Все монтажные работы в бассейне будут завершены к августу этого года. Затем в фильтры засыпят уголь, проведут опрессовку, проверят оборудование на утечки и запустят систему очистки артезианской воды, которой заполняют большую чашу бассейна. Кстати, эта система включает в себя не только механические фильтры. Воду дезинфицируют при помощи специальных современных химических препаратов и очищают бактерицидными лампами. Кроме того, весной этого года во Дворце водного спорта УВЗ появился подводный пылесос, который эффективно очищает стены и дно чаши бассейна от налёта и мусора.

"Текущий ремонт и благоустройство социальных объектов Уралвагонзавода проводятся ежегодно. И этот год не стал исключением. С соблюдением всех санитарных норм специалисты выполняют плановые работы, чтобы в новом сезоне и спортсменам, и любителям спортивного образа жизни – всем горожанам и гостям города было ещё комфортнее в наших дворцах культуры и спорта!" - добавил директор по персоналу Уралвагонзавода Константин Захаров.

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В бассейне Уралвагонзавода меняют систему очистки воды

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Теги: Уралвагонзавод, бассейн, система очистки воды



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