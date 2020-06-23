В Челябинске на чиновников возбудили уголовное дело о халатности при покупке автобусов

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников администрации города при приобретении в муниципальную собственность в 2018 году имущества у ООО "Общественный городской транспорт", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

По версии следствия, чиновники ненадлежащим образом исполняли свои обязанности при расторжении договора купли-продажи имущества, заключенного 13.12.2017 между МУП "Челябинский автобусный транспорт" и ООО "Общественный городской транспорт". В результате "ООТ" были перечислены средства за непригодное для эксплуатации имущество.

Ущерб составил свыше 1,5 млн руб.