Разлив дизтоплива в Якутии: из почвы нефтепродукт попал в реку Алазея

В Якутии госинспектор минэкологии обследовал территорию и акваторию береговой линии реки Алазея в Среднеколымском районе, где произошла утечка дизельного топлива.

Объем пролитых нефтепродуктов составляет около пять тыс. кг. Для экологической экспертизы были отобраны пробы воды с реки и почвы, передает Regnum.

Разлив нефтепродуктов произошел на территории дизельной электростанции, принадлежащей АО "Сахаэнерго", 22 июня. Из почвы нефтепродукт дренажом попал в реку Алазея.

МЧС ведут работу по ликвидации аварии, установлены боны по перехвату нефтепродуктов на воде и засыпаны абсорбентом.

Из Якутска в село Аргахтах вылетела рабочая группа АО "Сахаэнерго" и генеральный директор компании Гаврил Алексеев совместно с МЧС.

Ранее в ГУ МЧС РФ по Республике Саха Накануне.RU сообщили, что в ближайшее время завершится работа по перекачке оставшегося в резервуаре топлива в находящуюся рядом резервную емкость (ее объем 160 тонн и еще есть две емкости на 25 тонн, в готовности находится автоналивник объемом 7 тонн). Также спасатели, сотрудники "Сахаэнерго" и коммунальные службы готовят работы по рекультивации почвы. Дизельная электростанция работает в штатном режиме.