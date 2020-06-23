Разлив дизтоплива в Якутии: из почвы нефтепродукт попал в реку Алазея

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Дальневосточный ФО В России
разлив нефть трубопровод нефтепровод сатка (2006) | Фото

Разлив дизтоплива в Якутии: из почвы нефтепродукт попал в реку Алазея

В Якутии госинспектор минэкологии обследовал территорию и акваторию береговой линии реки Алазея в Среднеколымском районе, где произошла утечка дизельного топлива.

Объем пролитых нефтепродуктов составляет около пять тыс. кг. Для экологической экспертизы были отобраны пробы воды с реки и почвы, передает Regnum.

Разлив нефтепродуктов произошел на территории дизельной электростанции, принадлежащей АО "Сахаэнерго", 22 июня. Из почвы нефтепродукт дренажом попал в реку Алазея.

МЧС ведут работу по ликвидации аварии, установлены боны по перехвату нефтепродуктов на воде и засыпаны абсорбентом.

Из Якутска в село Аргахтах вылетела рабочая группа АО "Сахаэнерго" и генеральный директор компании Гаврил Алексеев совместно с МЧС.

Ранее в ГУ МЧС РФ по Республике Саха Накануне.RU сообщили, что в ближайшее время завершится работа по перекачке оставшегося в резервуаре топлива в находящуюся рядом резервную емкость (ее объем 160 тонн и еще есть две емкости на 25 тонн, в готовности находится автоналивник объемом 7 тонн). Также спасатели, сотрудники "Сахаэнерго" и коммунальные службы готовят работы по рекультивации почвы. Дизельная электростанция работает в штатном режиме.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Разлив дизтоплива в Якутии: из почвы нефтепродукт попал в реку Алазея

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: якутия, река алазея, дизельное топливо, утечка дизтоплива



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.06.2020 07:33 Мск Утечка топлива в Якутии: в почву вытекло около 4 тонн дизеля
Ранее 22.06.2020 02:02 Мск В Якутии на электростанции произошла утечка дизтоплива
Ранее 18.06.2020 07:54 Мск В Красноярском крае произошел еще один разлив нефтепродуктов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети