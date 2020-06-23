28 Сентября 2020
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Сергей Левченко (2020) | Фото: kprf.ru

Левченко написал Путину письмо – попросил допустить его до выборов главы Иркутской области

Экс-губернатор Иркутской области, коммунист Сергей Левченко написал письмо Владимиру Путину, в котором просит допустить его до выборов главы региона. Голосование должно состояться 13 сентября, и пока Левченко на них не попадает.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в региональном законе отмечается, что в досрочных выборах не может участвовать губернатор, "по вине" которого и проводятся выборы. Левченко, напомним, подал в отставку в декабре 2019 года, хотя тогда было очевидно, что решение о смене главы региона принималось в Кремле. Этого не скрывал и Владимир Путин – на пресс-конференции он сообщил, что восстанавливать регион от паводков и пожаров надо быстрее. На смену Левченко назначили замглавы МЧС Игоря Кобзева, но сейчас выясняется, что у него тоже не все получается.

В письме президенту Левченко напоминает об улучшении социально-экономических показателей региона во время его губернаторства с 2015 по 2019 годы, сообщает РБК. Так, в два раза снизился объем госзаимствований, в два раза выросли доходы регионального бюджета, в полтора раза – инвестиции в основной капитал.

"Уважаемый Владимир Владимирович, на мой взгляд, в текущий сложный для страны период крайне важно проводить региональные выборы без излишних препятствий для избирателей и кандидатов. Жители Иркутской области хотят иметь право избрать профессионального и эффективного руководителя региона. Прошу вас дать согласие на мое участие в выборах губернатора Иркутской области в 2020 году", — завершается письмо.

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Левченко написал Путину письмо – попросил допустить его до выборов главы Иркутской области

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Теги: сергей левченко, владимир путин, письмо, выборы, иркутская область



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