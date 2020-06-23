Депутатские запросы будут публиковаться в электронной базе Госдумы России

Госдуму РФ ждут два нововведения – постановления по ним депутаты могут одобрить во вторник, 23 июня, на пленарном заседании.

Одна из мер носит антикоррупционный характер – теперь депутатские запросы будут публиковаться в электронной базе ГД. По мнению главы фракции "Единая Россия" Сергея Неверова, это позволит избирателям понять, какими темами интересуется тот или иной депутат и в чьих интересах он действует, а значит, сделает работу депутата более прозрачной и открытой. Предложение было поддержано советом Госдумы.

Напомним, недавно разгорелся скандал вокруг сенаторского запроса Людмилы Нарусовой – она обращалась к председателю Верховного суда с просьбой проверить решение одного из районных судов на Дальнем Востоке, который вынес решение не в интересах ее дочери Ксении Собчак. Многие усмотрели в таком запросе конфликт интересов.

Другое нововведение наделяет бОльшими полномочиями экспертные советы при спикере Госдумы и его заместителях. Теперь эксперты смогут выступать на пленарных заседаниях перед депутатами наряду с представителем профильного комитета во время представления законопроектов – они смогут высказывать альтернативное мнение о проектах. По словам зампреда ГД Алексея Гордеева, в советы войдут представители науки, бизнес-сообщества, ассоциаций, отраслевых союзов, профессиональных объединений, общественных организаций и т. д.