Следственные органы ведут проверку в аэропорту Челябинска из-за отключенного лифта и эскалатора

В аэропорту Челябинска ведется доследственная проверка о возможных нарушениях прав пассажиров с ограниченными возможностями.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, в СМИ появилась информация об отсутствии условий для подъема на второй этаж здания аэропорта пассажиров с ограниченными возможностями, так как отключены эскалатор и лифт.

Следователи проверяют на соответствие требованиям безопасности оказываемые в аэропорту услуги.

Напомним, пенсионер из Челябинска, который передвигается на инвалидном кресле, длительное время безуспешно просил чиновников установить в его подъезде пандус. В итоге мужчина за свои деньги установил его, но к электросети оборудование не подключено. Установить розетку он готов за свой счет, но товарищество собственников жилья на просьбы выдать разрешение не реагирует. Следственные органы области организовали доследственную проверку. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о принятых мерах.