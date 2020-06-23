28 Сентября 2020
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Наука и техника Свердловская область Уральский ФО
головной мозг, мозг, нейрохирургия (2016) | Фото: gippokratlechit.com

В Свердловской области заболевания головного мозга будет диагностировать искусственный интеллект

В результате соглашения между Сбербанком и Министерством здравоохранения Свердловской области, в рамках "Иннопрома-2019", стороны договорились о реализации проектов области искусственного интеллекта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского отделения "Сбербанка", подписанный документ предусматривает использование искусственного интеллекта в области диагностики заболеваний головного мозга. Проект должен поспособствовать улучшению программы для выявления патологии по данным компьютерной томографии. На основе снимков исследований головного мозга разработанная в лаборатории по искусственному интеллекту Центра медицинских сервисов и продуктов Сбербанка нейронная сеть предложит алгоритмы для более точной диагностики инсультов.

Специалисты лаборатории разработали нейронную сеть, способную определять инсульт на КТ не хуже 9 из 10 опытных радиологов согласно проведенному эксперименту. Нейросеть получает на входе бесконтрастную компьютерную томограмму и уже через две минуты выдает результат с точностью в 97%.

Стоит отметить, что нейросеть не обладает клиническим мышлением и призвана стать лишь помощником врача-радиолога, помогая ему быстро и качественно ставить диагноз, тем самым помогая спасать жизни и здоровье россиян.

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В Свердловской области заболевания головного мозга будет диагностировать искусственный интеллект

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Теги: искусственный интеллект, медицина



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