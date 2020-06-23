Средства индивидуальной защиты поступят на все участки для голосования Екатеринбурга

Территориальные избирательные комиссии Екатеринбурга продолжают получать средства индивидуальной защиты.

Как сообщили Накануне.RU в городской администрации, их доставляют на участки, где пройдёт общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Уже закуплены перчатки, маски, санитайзеры, защитные экраны, халаты, бесконтактные термометры, контейнеры для утилизации использованных средств защиты и другие материалы.

Каждый пришедший на избирательный участок житель Екатеринбурга получит маску, перчатки и индивидуальную ручку. Кроме того, участки обеспечат средствами для дезинфекции рук, а поверхности, с которыми могут соприкоснуться люди, будут регулярно обрабатываться антисептиками.

Всего для 555 избирательных участков Екатеринбурга поступили защитные средства в количестве 3 млн 152 тыс. единиц, а жидкость для обработки рук в объёме 20 тыс. литров.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ будет проходить с 25 июня по 1 июля 2020 года. А 1 июля в Екатеринбурге также пройдёт сбор подписей за присвоение уральской столице почётного звания "Город трудовой доблести".