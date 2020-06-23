28 Сентября 2020
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Экономика В России
(2004) | Фото

Голикова считает маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что считает маленьким годовой доход граждан, получающих среднюю по стране зарплату.

"Если мне память не изменяет, 47 с небольшим тысяч рублей - средняя зарплата по России, куда входит и Москва. Если 47 тысяч умножить на 12 [месяцев] - это много? Это мало", - сказала Голикова, сообщает ТАСС.

Ранее Голикова сообщила, что основной целью российского кабмина является повышение минимального размера оплаты труда. На сегодняшний день этот показатель все еще недостаточен.

По ее словам, принцип расчета по определению минимального размера оплаты труда долгое время не менялся. Только в 2017 году приняли решение об увеличении этой суммы и начали делать первые шаги в этом направлении. Однако даже принятых решений пока недостаточно, но власти не думают останавливаться, отметила Голикова.

Так, благодаря таким действиям, за четыре года уровень бедности в стране можно снизить в два раза.

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Голикова считает маленьким доход россиян со средней зарплатой

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Теги: Голикова, зарплата



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