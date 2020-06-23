Продлевать визы иностранцам без пошлин предложили в России

МВД России предлагает продлевать без оплаты госпошлины срок действия визы иностранцам, которые не могут выехать с территории РФ из-за действующих ограничений на фоне эпидемии коронавируса.

Как следует из проекта приказа на портале нормативных правовых актов, предусматривается возможность неоднократного продления не более чем на 90 дней срока действия виз иностранцам в случае отсутствия возможности покинуть Россию из-за эпидемии. При этом пошлина взиматься не будет.

Напомним, в апреле текущего года президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении для иностранцев получения российского гражданства.

Сейчас иностранцам не нужно подавать обращение об отказе от уже имеющегося гражданства.

Кроме того, для соискателей гражданства РФ, имеющих право на упрощенный порядок, исключается требование о трехлетнем проживании на территории РФ и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, если они имели гражданство СССР, жили или живут в странах, входивших в его состав, без получения там гражданства.