28 Сентября 2020
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Наука и техника В России
ледокол Арктика (2016) | Фото: navy.su

Ледокол "Арктика" начинает ходовые испытания

Самый мощный в мире атомный ледокол "Арктика" 23 июня отправляется на ходовые испытания.

Подведомственный "Росатому" ФГУП "Атомфлот" готовится получить судно в сентябре-октябре. Предполагается, что судно будет принято в эксплуатацию с ограничениями по мощности из-за частичного выхода из строя правого гребного электродвигателя в начале февраля, что обнаружилось на швартовых испытаниях.

Смена двигателя запланирована на август следующего года, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, "Балтийский завод – Судостроение" по контракту с Росатомфлотом строит три атомных ледокола – головной ледокол "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Они станут самыми большими и самыми мощными атомными ледоколами в мире. Корпус "Арктики" спустили на воду в июне 2017 года. Сообщалось, что ледовые испытания судна планируются в апреле 2020 года.

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Ледокол "Арктика" начинает ходовые испытания

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Теги: ледокол, арктика



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