28 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР
Георгий Габуния (2019) | Фото:stringer-news.com

СМИ: Габуния вновь оскорбил Путина

Журналист грузинской телекомпании "Мтавари Архи" Георгий Габуния в очередной раз попытался оскорбить российского президента Владимира Путина.

Выступая в своей авторской программе Post Factum, он заявил, обращаясь к российскому лидеру: "Володя, дорогой ты мой, Вовочка, я вот тут подумал… я вот тут подумал, и я не стану, знаешь, осквернять твою могилу. Ну я, правда, обещал… но я не буду этого делать. Ты грузинского даже г***на недостоин".

По словам журналиста, он считает себя "солдатом слова" и, находясь на поле битвы, использует доступное ему оружие — слово.

Габуния также сообщил, что верит в версию об организации его убийства главой Чечни Рамзаном Кадыровым, пишет "Коммерсант".

Напомним, в августе 2019 года новый генеральный директор телеканала "Рустави-2" (Грузия) Паата Салия объявил об увольнении нескольких сотрудников после смены руководства СМИ. Среди них оказался и журналист Георгий Габуния, который обматерил российского президента в прямом эфире. Несмотря на осуждение со стороны грузинского президента и российских политиков и общественности, телеведущего увольнять тогда не стали, а лишь на время отстранили от эфира.

Сам Путин заявил, что много чести обращать внимания на подобных людей.

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СМИ: Габуния вновь оскорбил Путина

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Теги: Габуния, Путин



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