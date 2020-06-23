28 Сентября 2020
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Политика В России
Владимир Путин, Конституция (2020) | Фото: twitter.com/Kremlinpool_RIA

ЦИК: публикация итогов голосования по Конституции до его окончания незаконна

Публикация результатов общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции до окончания самого голосования 1 июля является незаконной, сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

"Опубликование итогов голосования до окончания времени голосования на соответствующей территории не допускается законом", - сказал он, сообщает ТАСС.

Тем временем, в Центральной избирательной комиссии России презентовали работу информационного центра по голосованию по поправкам в Конституцию. Члены ЦИК назвали его работу "уникальной", поскольку "впервые центр открывается за неделю до голосования". Очевидно, имеется в виду основной день голосования – 1 июля, его еще сделают выходным. Но при этом ЦИК упорно старается не формулировать тот факт, что голосование будет идти всю неделю, хотя на это указывает сам график работы информационного центра.

Так, по словам члена ЦИК Антона Лопатина, с 25 по 30 июня центр будет работать с 12 по 15 часов мск, а также с 10 часов 1 июля до 15 часов 2 июля.

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ЦИК: публикация итогов голосования по Конституции до его окончания незаконна

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Теги: ЦИК, голосование, Конституция



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Ранее 25.06.2020 00:02 Мск Центризбирком сделал заявление о времени голосования по поправкам в Конституцию

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