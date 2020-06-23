28 Сентября 2020
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Воробьев: В Подмосковье снимают ограничение с предприятий торговли

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о предстоящем снятии почти всех ограничений.

С 25 июня будут сняты запреты на торговлю. С 1 июля будут открыты спортивные объекты, возобновятся занятие спортом. С 15 июля заработают летние лагеря. При этом сохраняется масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, глава Москвы Сергей Собянин рассказал о том, какие ограничения снимут в столице. С 23 июня, после трёх месяцев перерыва, заработают рестораны и кафе. Откроют свои двери фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Можно будет купить билеты и прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке. Отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов. В обычный режим работы возвращаются учреждения социальной защиты населения.

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Воробьев: В Подмосковье снимают ограничение с предприятий торговли

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Теги: Москва, коронавирус



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