Воробьев: В Подмосковье снимают ограничение с предприятий торговли

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о предстоящем снятии почти всех ограничений.

С 25 июня будут сняты запреты на торговлю. С 1 июля будут открыты спортивные объекты, возобновятся занятие спортом. С 15 июля заработают летние лагеря. При этом сохраняется масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, глава Москвы Сергей Собянин рассказал о том, какие ограничения снимут в столице. С 23 июня, после трёх месяцев перерыва, заработают рестораны и кафе. Откроют свои двери фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Можно будет купить билеты и прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке. Отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов. В обычный режим работы возвращаются учреждения социальной защиты населения.