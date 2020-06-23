В правительстве РФ рассказали о шагах по повышению МРОТ

Основной целью российского кабмина является повышение минимального размера оплаты труда.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, на сегодняшний день этот показатель все еще недостаточен. По ее словам, принцип расчета по определению минимального размера оплаты труда долгое время не менялся. Только в 2017 году приняли решение об увеличении этой суммы и начали делать первые шаги в этом направлении. Однако даже принятых решений пока недостаточно, но власти не думают останавливаться, отметила Голикова.

По ее словам, благодаря таким действиям, за четыре года уровень бедности в стране можно снизить в два раза.

В 2020 году минимальный размер оплаты труда в России составляет 12 тыс. 130 руб. в месяц, сообщает ТАСС.

Напомним, глава Счетной палаты России, экс-министр финансов Алексей Кудрин предложил на время кризиса изменить экономическую и социальную политику. В частности, он считает, что государству стоит "сделать МРОТ намного выше". "Через год, когда ситуация стабилизируется, привести его к такой величине, которая не должна стимулировать людей оставаться безработными. Для критического периода этого года или нескольких месяцев я бы даже увеличил пособие по безработице", - сказал аудитор.

Также Кудрин считает, что ВВП по итогам года снизится примерно на 5% в случае продления карантина, а число безработных может вырасти с 2,5 млн до 8 млн человек.