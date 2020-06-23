Футболист Тарасов пытался уменьшить сумму алиментов

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт В России
Дмитрий Тарасов (2016) | Фото:instagram.com/tarasov23

Футболист Тарасов пытался уменьшить сумму алиментов

Для российского футболиста Дмитрия Тарасова провалилась попытка уменьшить сумму алиментов, которые он выплачивает экс-супруге Оксане.

Спортсмен подал иск в суд, объяснив, что 350 тыс. руб. в месяц для безработного футболиста — сумма неподъемная. Тарасов предложил ее сократить до 50 тыс. в месяц. Бывшая жена подала встречный иск, где потребовала 25% от ежемесячной зарплаты бывшего мужа и еще одну фиксированную сумму. Суд требование удовлетворил. В результате Тарасов должен платить одну четвертую от всех своих доходов, плюс дополнительно 104 тыс. в месяц. Так, если футболист зарабатывает 10 млн руб., он должен платить 2,5 млн плюс еще 104 тыс. руб., сообщает телеканал "360".

Как сообщалось, Тарасов считает, что зарплаты российских футболистов заслуженно высокие.

По его словам, он занимается спортом с пяти лет и за свою карьеру перенес 12 операций. Игроки зарабатывают хорошие деньги, но тратят здоровье, сказал Тарасов, отметив, что футболисты ни у кого не воруют, а лишь подписывают контракты, которые им предлагают.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Футболист Тарасов пытался уменьшить сумму алиментов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Тарасов, футбол, алименты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.05.2020 03:50 Мск Тарасов оправдал высокие зарплаты футболистов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети