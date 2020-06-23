Футболист Тарасов пытался уменьшить сумму алиментов

Для российского футболиста Дмитрия Тарасова провалилась попытка уменьшить сумму алиментов, которые он выплачивает экс-супруге Оксане.

Спортсмен подал иск в суд, объяснив, что 350 тыс. руб. в месяц для безработного футболиста — сумма неподъемная. Тарасов предложил ее сократить до 50 тыс. в месяц. Бывшая жена подала встречный иск, где потребовала 25% от ежемесячной зарплаты бывшего мужа и еще одну фиксированную сумму. Суд требование удовлетворил. В результате Тарасов должен платить одну четвертую от всех своих доходов, плюс дополнительно 104 тыс. в месяц. Так, если футболист зарабатывает 10 млн руб., он должен платить 2,5 млн плюс еще 104 тыс. руб., сообщает телеканал "360".

Как сообщалось, Тарасов считает, что зарплаты российских футболистов заслуженно высокие.

По его словам, он занимается спортом с пяти лет и за свою карьеру перенес 12 операций. Игроки зарабатывают хорошие деньги, но тратят здоровье, сказал Тарасов, отметив, что футболисты ни у кого не воруют, а лишь подписывают контракты, которые им предлагают.